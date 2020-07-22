A股快報：國聯證券網上發行最終中籤率0.14%

由於網上初步有效認購倍數2,024.56倍，高於150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%(約2.85億股)由網下回撥至網上。

回撥機制啟動後，網下最終發行數量為4,757.1萬股，佔本次發行總量的10%；網上最終發行數量約為4.28億股，佔本次發行總量的90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率約0.1482%。

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