A股快報：國聯證券網上發行最終中籤率0.14%
2020年07月22日 07:47
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國聯證券(01456)公布，有關首次發行約4.75億股人民幣普通股，是次網上發行有效申購戶數為1,525.75萬戶，有效申購股數為2,889.35億股。網上發行初步中籤率約0.0494%。配號總數為2.88億個，號碼範圍為1,000億至1,002.89億。
由於網上初步有效認購倍數2,024.56倍，高於150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行股份的60%(約2.85億股)由網下回撥至網上。
回撥機制啟動後，網下最終發行數量為4,757.1萬股，佔本次發行總量的10%；網上最終發行數量約為4.28億股，佔本次發行總量的90%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率約0.1482%。
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