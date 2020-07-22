【市前重點睇】道指升159點　金價漲至1842美元

●美匯指數跌至95.11，離岸人民幣(CNH)企6.9708，港匯見7.751，美元兌日圓處106.86，歐元報1.1531，英鎊企1.2723。金價漲至1,842美元。道指期貨上升。

●美國財長姆紐欽表示，關於制訂新一輪刺激法案的工作正在取得進展，將力爭在下周末前讓國會通過一籃子刺激法案。

●微軟旗下招聘平台領英(LinkedIn)將裁員近千人，主要由於新冠肺炎疫情令企業招聘需求減少。

●聯合航空上季虧損達16億美元，去年同期為淨利潤10.5億美元。經一次性項目調整後每股虧損9.31美元，市場預期為虧損8.96美元。

●Snap上季收入按年升17%至4.54億美元，市場預期為4.42億美元；經調整每股虧損9美仙，符合市場預期。公司股價盤後跌逾6%。

●美國參議院銀行委員會批准Judy Shelton和Christopher Waller兩位提名人，來填補聯儲局理事空缺，有關提名將交予參議院全體成員確認。

●港股ADR指數收報25,407點，跌228點或0.9%。

●即月恒生指數夜期收報25,521點，跌88點，低水115點，成交22,097張。

●紐約8月期油收報每桶41.96美元，升1.16美元或2.84%；布蘭特9月期油收報每桶44.32美元，升1.04美元或2.4%。

●紐約8月期金收報每安士1,843.9美元，升26.5美元或1.5%，創自2011年9月以來收市新高。

●紐約9月白銀期貨收報每安士21.557美元，升1.37美元或6.8%，創自2014年3月以來收市新高。

-德國DAX指數收報13,171點，升124點或0.96%，收復2020年迄今累計跌勢，其在3月曾創下38%的跌幅，在這之後的4個月開始「V形」反彈，實現有史以來的最快反彈，這也將使得該基準指數收市距紀錄高位僅餘約5%之遙。

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