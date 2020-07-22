自然美披露法證審閱主要發現　續停牌

審核委員會及董事會已審閱法證審閱的主要發現，認為儘管有「主要限制」一節所載限制，但法證會計團隊已進行徹底法證審閱，且法證審閱已在可行情況下全面調查核數師提出的問題。

由於核數師提出問題，故審核委員會及董事會已積極採取多項舉措及措施，不僅審查及糾正問題，亦審查及糾正法證審閱識別的其他不足。

審核委員會及董事會亦認為，法證審閱識別的問題並無對集團業務營運、財務狀況及或有負債造成任何重大不利影響。儘管自今年3月25日以來暫停買賣，但集團繼續其正常業務營運。

公司將繼續停牌至另行發布通告為止。

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