【樓民熱話】唔止30萬港人移民？內地外國人才都沽樓走...

近來有「殿堂級」學者呼籲香港人移民，更指最好有30萬港人離開，因為離開後可以騰空高級職位，又可促使樓價下跌減少社會怨氣云云。將來會不會有30萬港人遠走異鄉，遂其所願？暫時未知。但迫在眉睫的人才流失，將會是海外及內地專才。

事實上，香港以區區彈丸之地，由漁村變成國際金融中心，除了靠天時、地利，匯聚世界各地及本地培養的人才，才是最重要一環。但近年香港愈來愈留不住人才，經濟將會逐漸喪失活力，不時耳聞海外及內地人士沽售港樓套現，若香港樓市只靠港人塘水滾塘魚，還能像早年般持續飆升嗎？不過，是次旨在陳述現實狀況，而非作出預測，樓價是升是跌就由各位看官自行判斷。說到底，每人都要為自己的決定負責！

以往香港作為東西文明的交匯處，食盡「國際飯」，不同文化、不同族群都可在此找到共同利益，令香港展現勃勃生機。不過隨時局變化，許多國際金融機構減少在港投資。最近，德意志銀行將亞洲區總裁辦公地遷往新加坡；早前澳洲投資銀行麥格理提早2年退租國際金融中心一期的大部分樓面；去年，美國道富亞洲亦退租國際金融中心多個單位。而金融業是香港繁榮的基石，隨着金融中心地位式微，勢必波及住宅、商廈租務及買賣，乃至酒店、餐飲、交通等行業，香港經濟前景堪憂。

更嚴重的是，向來被譽為香港經濟「定海神針」的內地因素，近年亦出現變數，值得留意。早前傳出，中國向在港工作的內地公民徵收高達45%的稅收，令不少在港工作的專才考慮是否留港。其實，以往內地專才來港，除了嚮往同一職級的薪金比上海高出3成，還有香港相對優越的生活及低稅率環境，若將來稅收與內地無異，但香港生活成本更貴，內地專才何不離港回歸內地搵食？

人才離開，必然帶走資金及機遇！加上最近香港新冠肺炎疫情不容樂觀，已然在社區爆發，竟傳出有香港人為了避疫而偷渡去內地，側面印證連港人都不再信任香港的體制，國際大都會淪落至此，對海外及內地人才還有甚麼吸引力可言？港樓，還能充當環球資金的「吸水海棉」嗎？

東網財經專欄作者 林南冧

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