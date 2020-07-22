【專家點評】古勝：港股勁彈 反而要保持理智？
2020年07月22日 08:15
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(Getty Images圖片)
港股周二(21日)大升577點，以全日高位25,635點收市，成交額1,617億元，正式擺脫月初以來的降軌，指數重上10天線樓上。本月的調整高低位足有2,000點，估計短期底已見，配合新冠肺炎疫苗傳出好消息，美股、A股做好，恒指科技股指數及螞蟻集團上市等利好因素，似乎全世界都喺度大合奏，誓要谷起股市、營造形勢大好的假象。
老古唔係想扮先知，亦唔想眾人皆醉我獨醒，因此都會順勢睇好，但大家一定要保持警惕之心，話晒今次升浪完全係由資金帶動，冇基本因素支撐，水既能載舟，焉知不能覆舟？
話說回頭，提起恒指科技股及螞蟻集團上市，最受惠當屬阿里巴巴 (09988)，雖然有軟銀減持、或美國制裁的風險，但無阻其股價乘風破浪，尋日股價飆逾7%收報257元。睇走勢，阿里尋日裂口高開飆升，平均線一致上揚，距離前頂263.8元不足3%，破頂向上的機會大，所謂升市莫估頂，大家自己睇位，但向下若跌穿20天線232元，一定要嚴守止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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