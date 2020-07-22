【專家點評】古勝：港股勁彈　反而要保持理智？

港股周二(21日)大升577點，以全日高位25,635點收市，成交額1,617億元，正式擺脫月初以來的降軌，指數重上10天線樓上。本月的調整高低位足有2,000點，估計短期底已見，配合新冠肺炎疫苗傳出好消息，美股、A股做好，恒指科技股指數及螞蟻集團上市等利好因素，似乎全世界都喺度大合奏，誓要谷起股市、營造形勢大好的假象。

老古唔係想扮先知，亦唔想眾人皆醉我獨醒，因此都會順勢睇好，但大家一定要保持警惕之心，話晒今次升浪完全係由資金帶動，冇基本因素支撐，水既能載舟，焉知不能覆舟？

東網財經專欄作者 古勝

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