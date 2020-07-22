【專家點評】陳樂怡：手遊股趁暑假旺季落鑊
2020年07月22日 08:30
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美股納指做好，加上恒指公司下周一即將推出恒生科技指數，科網股帶領恒指急升577點至25,635點。國指升150點至10,445點。大市成交額為1,617億元。騰訊(00700)飆7.9%，阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)漲7.3至8.8%。螞蟻集團宣布將在中港兩地上市，加上市場憧憬新指數有望推高大市成交，港交所(00388)抽升9.8%。生物科技公司將納入恒生綜合指數之選股範疇，信達生物(01801)彈4.4%，君實生物(01877)亦升4.8%。
新經濟股短期較多利好消息出台，吸引投資者注視。然而，由於A股前景向好，中資金融股亦有其吸納價值。早前官媒言論趨嚴及國家隊資金減持，向市場發出明確訊號，監管機構不願見A股暴升，A股爆發力因而驟降。不過，由於內地疫情穩定，配合政策支持，經濟預計較快復甦，基本因素對A股有支持，A股升浪仍可延續。再加上，內地放寬內險權益投資比重，並鼓勵券商合併，利好內險及內券，建議中線低吸龍頭中國人壽(02628)及中信証券(06030)。
據SensorTower數據顯示，上半年全球手遊收入按年增加21.2%至366億美元。騰訊的《王者榮耀》及《絕地求生》排在收入最高的首兩位。踏入暑假遊戲旺季，手遊股有望乘勢而上。其中網易(09999)發展多年，坐擁多個長青遊戲，而心動公司(02400)旗下社交遊戲平台TapTap用戶規模擴大，兩家公司均在七月獲批遊戲版號，具遊戲版號庫存的手遊公司業績增長更明確，建議候調整買入。
展望未來，港股升破10天線阻力位，短期走勢向好，下一步將挑戰250天平均線。然而，本地疫情尚未受控，加上科網股的升勢能否持續，值得留意。美國大型科技股將陸續公布季績，績後反應預期將為科網股的未來資金流向帶來啟示。
個股方面，石藥(01093)首季核心盈利增長明顯放緩，拖累股價早前一度明顯落後於大市。然而，集團銷售於第二季有所改善，預料銷售額和盈利增長加快。此外，石藥將於未來3年推出多個創新藥品；其中，抗腫瘤藥注射用硼替佐米已獲批，而另一重磅新藥兩性霉素亦可望於今年底或明年推出，支持石藥未來盈利增長。加上集團有意在科創板上市，將可進一步提高估值。現價預期市盈率24倍，估值低於同業。目標價18元，跌穿14.5元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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