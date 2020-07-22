【專家點評】陳樂怡：手遊股趁暑假旺季落鑊

展望未來，港股升破10天線阻力位，短期走勢向好，下一步將挑戰250天平均線。然而，本地疫情尚未受控，加上科網股的升勢能否持續，值得留意。美國大型科技股將陸續公布季績，績後反應預期將為科網股的未來資金流向帶來啟示。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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