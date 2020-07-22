【國泰撲水】與空中巴士就延期交付飛機達成協議
2020年07月22日 08:36
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因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布，與空中巴士達成協議，將2020及2021年交付的A350-900及A350-1000型號飛機，延至2020至2023年交付；將2020至2023年交付的A321neo型號飛機，延至2020至2025年交付。國泰亦提前與波音協商，延期交付777-9型號飛機。延期交付預期能在中短期內為集團節省現金開支。
此外，國泰公布，供股文件將於7月22日派發予合資格股東及符合國泰相關要求的海外股東。然而，由於香港政府於7月19日宣布疫情下政府僱員的最新特別工作安排，香港郵政每星期僅提供兩次郵遞服務，因此，郵遞服務可能延遲，或會導致合資格股東及海外股東延遲接獲供股文件。
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