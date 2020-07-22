【專家點評】馮宏遠：科技股估值高仍值博

中國第二季GDP增長3.2%，明顯優於市場預期，不過A股市場不但未有借此高歌猛進，反而被視為利好出盡之兆，一哄而散。此後A股連跌三日，港股形勢相對更弱，恒指自七月初連升突破250天平均線後便無以為繼，反覆回落近十個交易日。

大市雖然偏淡，但論個別股份就相當兩極化，最近數天市場動力愈趨集中於新經濟股，大型股中基本是「ATMX」等科技股天下，另一邊破頂急升的熱炒股份，則包括有雲計算、生物科技等股份。昨日市場憧憬恒生科技指數利好氣氛，不少大型及中型科技股均升逾5%，恒指雖仍升約2%收市，惟舊經濟板塊仍缺乏重估理由。

始終環球疫情纏繞良久，縱使在最佳情況下今年內將有疫苗研發成功，但要等到量產及大規模接種，最快亦要明年下半年才有望完成。由此可見，各地限制民眾活動甚至居家禁足令等，仍要維持一段時間，變相令未來一年難以出現經濟復甦。

各地政府要雙管齊下實施貨幣寬鬆及財政刺激，環球央行作無底線放水亦似乎成為定局，長期處於零息及封城環境下，科技股變成唯一受追捧的板塊，當然大家畏懼估值比天高，但小注持有或者以期權操作限制下跌損失，以捕捉上望回報，現時仍具值博率。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（筆者為註冊持牌人士，筆者客戶持有阿里巴巴、騰訊及美團股票及衍生工具，並可能隨時買入或沽出）

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