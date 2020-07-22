【專家點評】陳錦興：HTSC上升動力有望轉強

HTSC首季盈利按年增長約4%，第2季盈利增速顯著加快，4月及5月的盈利增長分別是47%及23%，而六月的增長則為1.1倍，換言之第二季盈利增長可達50%以上，反映A股的活躍交投對HTSC利好，特別是其財富管理業務，刺激更大。

此外，HTSC的機構業務強勁，當中包括股票發行、債券發行及上市公司重大資產重組等。今年以來，中港兩地資本市場愈趨活躍，A股公司來港上市，而在港上市公司到科創板上市，漸成趨勢，新股項目多。環球低息及資金充裕，亦有利債券市場發展。因此，市場環境有利HTSC的機構業務進一步發展。

與2015年的狂牛不同，這次A股回升的基本面佳，既有外資流入的支撐，也有估值上的優勢，加上監管當局已吸取當年教訓，對融資融券及場外配資等高槓桿活動嚴加防範，不容股市過度投機，A股將有健康發展。HTSC現價市帳率不足1倍，未來盈利增長佳。因此估值上有重估空間，建議15元吸納，目標價18元，止蝕定於13.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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