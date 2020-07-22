【專家點評】沈振盈：好友「趕時間」挾高大市
2020年07月22日 09:15
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7月份的港股確實大幅波動，在7月初首4日急升逾2,000點後，卻持續出現了近10日的跌勢。昨日又突如其來地借助恒生科技指數的成立，而大幅挾上。全日計恒指上升577點，收報25,635點，技術上扭轉了過去兩周的跌勢。在技術形態上，指數出現了「早晨之星」形態，利好後市走勢。
然而，昨日之升除靠上述的消息刺激，兼且「螞蟻集團」亦宣布申請在港上市，連番的正面消息巧合地一齊公布，加上美股納指升勢亮麗，港股又焉會斯人獨憔悴呢？昨日升得最勁的股份，當然是直接受惠「螞蟻」上市的港交所(00388)，以及一眾的恒生科技指數成分股。筆者第一時間的感覺，就是似乎今次的升浪「很急」、「很趕時間」，所有好消息一併出來，目的就是盡快將大市挾上去。
其實建立恒指科技指數，對一眾成分股真的是這般有利嗎？真的可以令其股價「不理性」地上升，市場仍覺得是合理？大家要明白，一隻超值的股份，就算不入指數，也可以大升；一隻貴得不合理的股份，入了指數成分股，就算短暫會大升，也一定會將不合理的升幅「嘔番出來」！大家在追逐此等股份之時，一定要明白此道理。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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