【專家點評】沈振盈：好友「趕時間」挾高大市

7月份的港股確實大幅波動，在7月初首4日急升逾2,000點後，卻持續出現了近10日的跌勢。昨日又突如其來地借助恒生科技指數的成立，而大幅挾上。全日計恒指上升577點，收報25,635點，技術上扭轉了過去兩周的跌勢。在技術形態上，指數出現了「早晨之星」形態，利好後市走勢。

其實建立恒指科技指數，對一眾成分股真的是這般有利嗎？真的可以令其股價「不理性」地上升，市場仍覺得是合理？大家要明白，一隻超值的股份，就算不入指數，也可以大升；一隻貴得不合理的股份，入了指數成分股，就算短暫會大升，也一定會將不合理的升幅「嘔番出來」！大家在追逐此等股份之時，一定要明白此道理。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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