A股快報：兩市倒升　創業板指漲逾1.5%

A股倒升，滬綜指最新升14點或0.44%，報3,335點；深成指漲147點或1.09%，報13,684點；創業板指升41點或1.53%，報2,778點。

【09:27】A股快報：兩市偏軟 白銀股炒起

滬深三大股指齊低開，滬綜指低開5點或0.17%，報3,315點；深成指低開28點或0.21%，報13,507點；創業板指低開11點或0.4%，報2,725點。

白銀價格急漲，相關板塊亦有炒作，盛達資源、興業礦業、豫光金鉛及白銀有色漲停。

人民銀行不開展逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9718，較上日上調144點子，連升3日。

截至周二(21日)，上交所融資餘額報7,014.18億元，按日增加3.61億元；深交所融資餘額報6,435.11億元，按日減少100萬元；兩市合計13,449.29億元，按日增加3.6億元。

內媒報道，周三(22日)為科創板迎來周歲生日，1年間140家科創公司在此揚帆起航。整體來看，科創板公司高度集中於高新技術產業和戰略性新興產業，其中新一代信息技術產業佔44%，生物醫藥產業佔23%，高端裝備產業佔15%，新材料產業佔14%，節能環保產業佔4%。

另外，周三收市後，上交所和中證指數有限公司將發布上證科創板50成分指數歷史行情，周四(23日)正式發布實時行情。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626