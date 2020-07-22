新冠肺炎：南韓經濟勢陷衰退　分析料下半年反彈

南韓將於當地時間周四(23日)公布官方經濟數據，外電報道，在採取不封城策略應對新冠肺炎疫情，並且經濟刺激措施未能抵銷出口的下滑之後，南韓經濟在第二季陷入衰退。

彭博經濟學家預測中值顯示，第二季南韓國內生產總值(GDP)較第一季萎縮2.4%。如果經濟收縮，將標誌着南韓自2003年以來首次出現經濟衰退。

針對疫情危機，南韓採用相對獨特的應對策略，依靠大規模病毒檢測和接觸者追蹤，而不是關閉大量經濟部門。政府還採取各種舉措來刺激消費，包括向所有家庭派發現金，並鼓勵零售商進行促銷。迄今為止，南韓已承諾採取的財政刺激措施達到GDP的14%。

然而，經濟活動的萎縮被認為是不可避免的。接受調查的17位經濟學家中，有16位預測經濟收縮。南韓民眾普遍的謹慎態度限制支出，而世界其他地方的抗疫封鎖措施則打擊對外貿易。

星展銀行經濟學家馬鐵英表示，出口急劇萎縮抵銷了南韓國內需求的初步復甦，並使經濟陷入衰退。

根據南韓財政部初步數據顯示，上季度消費穩定增長，但旅遊業幾乎停滯，自3月份以來的每個月，中國遊客人數都比上年同期下降99%。

不過，分析指出，與其他國家相比，南韓的衰退預計時間會更短，痛苦程度也會更低。大多數經濟學家認為本季度經濟將恢復增長。另估計，南韓經濟今年將收縮0.6%，低於預期中的日本、新加坡和美國分別4.9、5.8和5.5%的收縮幅度。

TS Lombard經濟學家Rory Green認為，消費者和商業情緒現已觸底，預計隨着全球需求緩慢復甦，南韓經濟下半年將實現強勁反彈。而南韓的半導體產業將受益於全球的居家辦公模式，在中國採取刺激措施加強基礎設施建設的背景下，對中國的出口有望增強。此外，預計中國將是今年唯一一個實現經濟增長的主要經濟體。

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