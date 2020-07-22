【外匯點評】陳正犖：澳元突破後或再試新高

各項利好消息帶動風險偏好情緒繼續升溫，美匯亦再試低位，跌至95邊緣，一眾風險貨幣亦向上突破，當中澳元兌美元亦升穿至少一年高位。

除了風險偏好利好澳元，中國經濟復甦亦帶動澳元，抵銷投資者對澳洲墨爾本封城，以致潛在蔓延至東部地區的憂慮。

另外，澳洲政府宣布延長原本於第三季完結的保就業及找工作補貼計劃，防止出現「財政政策懸崖」。經濟硬着陸風險亦顯著降低，支持澳元投資氣氛。

同時，澳洲央行公布公布議息會議紀錄，連同行長偏鷹講話，亦利好澳元。澳洲央行會議紀錄打破當局會出動「直升機撒錢」措施的揣測，委員們亦認為澳洲極不可能實行負利率。行長認為目前澳元的價值大致與澳洲經濟基本面脗合，意味當局不會作匯率干預的可能。

技術上，澳元兌美元突破fibo 0.764回調水平0.6995位置後展開升勢，並再次突破0.7062高位，相信澳元兌美元有機會再向上，下一阻力位看0.7200至0.7250，支持位或見於0.6930(7月範圍低位)及0.6776。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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