飛利浦擬出售家電部門予中資　作價料達312億元

外媒引述知情人士稱，荷蘭電器品牌飛利浦(Philips)擬出售家電部門，並與中國的競爭對手海爾集團及美的集團接洽，正式出售程序預計將於第4季開始。該部門作價料高達40億美元(約312億港元)。

據報，飛利浦亦詢問了土耳其家電製造商Arcelik AS和Vestel對於收購的興趣。而私募基金公司黑石集團(Blackstone)、CVC Capital Partners和KKR＆Co.預計也將在交易啟動時研究是否參與。

黑石集團、CVC、海爾、KKR、飛利浦和Vestel的代表均拒絕置評。美的發言人亦未有發表評論。Arcelik的代表稱此事目前尚未列入公司議程。

1月份，飛利浦行政總裁Frans van Houten透露，公司正考慮出售包括咖啡壺、空氣清新機在內的家電業務，涉及每年約23億歐元銷售額，未來專注發展健康護理設備業務。

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