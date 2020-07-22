【全球攬炒】穆迪：美國刺激經濟資金至少需要11萬億元

穆迪分首席經濟學家Mark Zandi警告，隨着美國病毒感染個案增多，為避免經濟陷入雙底衰退(double-dip recession)，美國至少還需要1.5萬億美元(折合約11.7萬億港元)的刺激資金，比現在很多國會議員預期的多出數千億美元。

美國首輪疫情刺激措施已於5月簽署成為法律，耗資2萬億美元(約15.6萬億港元)。目前，共和黨希望再投入約1萬億美元(約7.8萬億港元)的刺激資金，而民主黨領袖佩洛西則聲稱至少需要1.3萬億美元(約10.1萬億港元)。

Zandi指出，紓困方案必須經過深思熟慮，且能有效支撐經濟，包括向各州政府、失業人士提供援助，以及學校和醫療人員，而他相信隨着大選逼近，民主黨與共和黨終將就此達成協議。

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