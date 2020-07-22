【又轉口風】特朗普：美疫情可能轉差　願與中國合研疫苗

美國總統特朗普警告，美國疫情可能會變得更差，要求所有美國人戴上口罩。美國疾控中心公布的數據則顯示，美國部分地區的感染人數高出所匯報病例數目的10倍以上，顯示美國疫情可能大大被低估。

此外，特朗普表示，願意與中國或其他國家合作，將有效的新冠病毒疫苗帶到美國。

另外，臨床試驗結果顯示，由牛津大學研製的新冠病毒疫苗似乎是安全，並且可以訓練免疫系統。

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