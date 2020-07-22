【又轉口風】特朗普：美疫情可能轉差 願與中國合研疫苗
2020年07月22日 11:05
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美國總統特朗普警告，美國疫情可能會變得更差，要求所有美國人戴上口罩。美國疾控中心公布的數據則顯示，美國部分地區的感染人數高出所匯報病例數目的10倍以上，顯示美國疫情可能大大被低估。
此外，特朗普表示，願意與中國或其他國家合作，將有效的新冠病毒疫苗帶到美國。
早前，由康希諾生物(06185)與中國軍方研究機構開發的疫苗能在大部分接種者身上產生免疫反應，而其他多間公司的疫苗亦取得相類似的結果，包括美國的Moderna、德國生物科技公司BioNTech及美國藥廠輝瑞等。
另外，臨床試驗結果顯示，由牛津大學研製的新冠病毒疫苗似乎是安全，並且可以訓練免疫系統。
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