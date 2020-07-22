港股格局：張智威指市底仍強 港交所400元不是夢
2020年07月22日 11:12
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威認為，目前港股市底仍強勢，技術支持位呈一浪高於一浪的走勢，故相信後市仍會偏強，加上預期恒指科技指數及中概股持續回歸等消息均會利好市況，料恒指後市可再上試26,700點水平。
新經濟股方面，張智威表示現階段最睇好阿里巴巴(09988)，皆因股份於恒指科技指數比重位列首位，故料可受惠最多。另外，旗下螞蟻金服將來港上市相信亦會對阿里巴巴股價帶來支持，再加上8月恒指季檢「染藍」因素加持下，股價預期有望挑戰270港元水平。
另外，他認為大市成交持續增多，加上多隻中概股有意來港上市，可令其上市費用收入增加，料可對港交所(00388)股價帶來支持，相信股價上試400元不是夢。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！