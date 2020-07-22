【糧食危機】傳中國擬出售儲備稻米　遏玉米價格升勢

外媒引述消息人士透露，中國計劃將國家儲備稻米和小麥出售予正苦於應對玉米價格高企的動物飼料生產商，政府可能在第一批銷售中出售約1,000萬噸稻米，低於當前市場價。消息人士補充，政府這樣做目的是為了抑制玉米價格。

由於供應緊張，今年部分地區玉米價格已飆升逾20%。中國玉米種植大省黑龍江內的哈爾濱市場，實貨玉米價格周一(20日)觸及2015年9月以來高點每噸2,110元人民幣，今年以來上漲了23%。玉米價格飆升，促使中國進口商購買的美國玉米數量創紀錄。

報道指，有大型飼料生產商稱，用稻米取代是可以的，但問題是稻米脫殼後不像玉米保質期那麽長。他又認為可能會有額外的稻米及小麥銷售，取決於玉米市場狀況。

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