【高盛推介】螞蟻金服來港 利好阿里資金大手買好倉
2020年07月22日 11:28
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(21日)成為市場焦點，收市大漲7.3%。周三(22日)早段則回吐約1.4%。
阿里持股33%的螞蟻金服日前宣布，將以「A+H」形式在上海科創板及在香港同步上市。有報道指螞蟻金服本次估值可達2,000億美元。此外，恒生科技指數即將登場，及在恒指公司早前公布的資料顯示，阿里為獲納入恒生科技指數的股份之一。
觀察個股輪證資金流向，可見周二好倉獲資金追捧，錄得達1.4億元資金流入，當中認購證及牛證分別佔約8,970萬及5,100萬港元。而淡倉於周二亦錄得約100萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見行使價在290元附近、12月份到期的產品為近期市場熱門條款。投資者如計劃部署認購證，可留意當中槓桿最突出的阿里購證(16935)，行使價289元，2020年12月22日到期，實際槓桿7倍。
價外的選擇可留意年期約6個月的高槓桿阿里購證(17651)，行使價328.98元，2021年1月21日到期，實際槓桿7.4倍。
貼價的選擇則可留意年期約6個月的低面值阿里購證(17653)，行使價279.88元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.1倍。
投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約10%，年期約6個月的較貼價阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿4.5倍。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意新上市的阿里牛證(57602)，收回價238.18元，行使價236.18元，換股比率100，槓桿比率12.7倍。
並可留意收回價稍遠的阿里牛證(56620)，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意阿里熊證(54671)，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率14.6倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！