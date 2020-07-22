【全球攬炒】上半年美國企業申請破產保護激增26%

新冠肺炎大流行衝擊，美國各行各業的公司傳出關門甚至申請破產的消息。外媒報道，據法律服務公司Epiq Global數據，今年截至6月30日止，已有超過3,600家美國企業申請破產保護，按年激增26%。

美國疫情反彈，經濟復甦陷入停滯，單計6月份美國企業破產申請按年增加43%。

美國破產協會執行董事Amy Quackenboss稱，隨着政府用於穩定經濟的救助計劃開始到期，申請破產為面臨嚴峻財務困境的家庭和企業提供了保護。協會預計破產申請將因此開始增加。

美國目前破產規則旨在幫助企業更快地完成破產程序。破產並不一定意味着企業滅亡，部分企業可通過破產保護實現債務和業務重組，從而成為一個更具競爭力的企業。

今年宣布破產的品牌包括家庭娛樂餐廳Chuck E.Cheese、租車公司Hertz、時尚品牌J.Crew、百貨公司J.C． Penney等。

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