賭王三太陳婉珍撤出航空業務　股權轉予二房董事公司

賭王何鴻燊今年5月離世，享年98歲，各房在賭王離世後，分別在不同事業領域發展。三太陳婉珍與胞妹陳婉玉本為亞太航空有限公司董事，並持有直升機航線公司空中快線的股權，但已先後把股權轉予二房的董事公司，此舉令二房可專注在航空事業上。

根據公司註冊處資料，空中快線早前出現人事變動，公司原由陳婉珍及陳婉玉分別持有85%及15%股權，但相關股權已在去年8月14日，轉予於去年7月成立的新公司「亞太直升機有限公司」，兩人亦於9月12日辭任董事，轉由二房何超瓊、何超鳳、澳門國際機場專營股份有限公司執行委員會董事梁以恆及岑康權擔任。

除此之外，陳婉玉及陳婉珍亦分別於去年7月18日及8月16日，停任East Asia Airlines Limited(亞太航空有限公司)的公司董事，澳博執董岑康權則於7月18日獲委任為新董事。不過，相關人事變動資料最近才於公司註冊處文件中顯示。公司目前的董事則包括何超瓊、何超鳳、梁以恆及岑康權。

事實上，陳氏姊妹去年中退任亞太航空有限公司董事，並將股權轉予二房的董事公司，時間與前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業去年被判入獄相若。馮被爆與陳婉玉有婚外情、因公職人員行為失當罪成判囚，故此舉或與馮瀆職案有關。

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