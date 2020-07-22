金銀價爆升：盧楚仁指金礦股較值追

國際金價以及銀價不斷創新高，周三現貨金價高見1,865.81美元，按日升1.3%;期金價格高見1,866.80美元，升1.24%。現貨銀價升破20美元關口後升勢銳利，高見22.83美元，升7.19%，並連升4天;期銀價格更高見23.19美元，升7.58%。國際油價周二衝高至42.40美元後回軟，按日跌0.38%，報41.80美元。

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指油價、金價和白銀價格急升，主要受美元走勢疲弱影響，美匯指數已連跌4天，報95.11，美元匯率下跌有利以美元報價的商品。油價方面，有消息指疫苗研究成功，利好環球股市，但他對油價後市持保守態度，皆因環球經濟在短期內不景氣，油價42美元水平會出現沽壓。

金價方面，他認為目標在1,900至1,921美元的水平，但不排除期間會出現很大的回調。若金價調整後再上升，會見2,000美元，升破歷史高位。

至於銀價，他表示金價上升對銀價及其他貴金屬有幫助，但銀相關的股份出現嚴重超買，回吐壓力比金礦股和油股更大，他預料現貨銀價支持位在21.136美元，阻力位則為2013年曾出現的價位23.085美元。

他表示，投資者追入相關板塊宜小心為上，尤要做好風險管理。

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