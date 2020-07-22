港元拆息︰1個月期連跌9日 續創近4年低
2020年07月22日 11:50
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘；1星期報0.094厘；與樓按相關的1個月再跌至0.256厘，呈9連跌，續創近4年新低；3個月為0.47厘。
22/7/2020
隔夜 0.05012厘
1星期 0.09464厘
2星期 0.14929厘
1個月 0.25679厘
2個月 0.37929厘
3個月 0.47994厘
6個月 0.65643厘
12個月 0.98964厘
21/7/2020
隔夜 0.05196厘
1星期 0.09607厘
2星期 0.15571厘
1個月 0.25964厘
2個月 0.37643厘
3個月 0.47750厘
6個月 0.67125厘
12個月 0.99077厘
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！