港元拆息︰1個月期連跌9日　續創近4年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘；1星期報0.094厘；與樓按相關的1個月再跌至0.256厘，呈9連跌，續創近4年新低；3個月為0.47厘。

22/7/2020

隔夜 0.05012厘

1星期 0.09464厘

2星期 0.14929厘

1個月 0.25679厘

2個月 0.37929厘

3個月 0.47994厘

6個月 0.65643厘

12個月 0.98964厘

21/7/2020

隔夜 0.05196厘

1星期 0.09607厘

2星期 0.15571厘

1個月 0.25964厘

2個月 0.37643厘

3個月 0.47750厘

6個月 0.67125厘

12個月 0.99077厘

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