港元拆息︰1個月期連跌9日　續創近4年低

2020年07月22日 11:50
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘；1星期報0.094厘；與樓按相關的1個月再跌至0.256厘，呈9連跌，續創近4年新低；3個月為0.47厘。
    22/7/2020
    隔夜 0.05012厘
    1星期 0.09464厘
    2星期 0.14929厘
    1個月 0.25679厘
    2個月 0.37929厘
    3個月 0.47994厘
    6個月 0.65643厘
    12個月 0.98964厘
    21/7/2020
    隔夜 0.05196厘
    1星期 0.09607厘
    2星期 0.15571厘
    1個月 0.25964厘
    2個月 0.37643厘
    3個月 0.47750厘
    6個月 0.67125厘
    12個月 0.99077厘
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