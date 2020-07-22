金銀價爆升：王良享看好金價年底上試2100美元

國際金價以及銀價再度衝高，油價周二(21日)急升近4%後，周三(22日)輕微回軟。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享指，相信今輪商品升勢不是炒大型經濟復甦，而是憂慮美國在財政赤字高企下，美元匯價下跌壓力巨大，加上各國央行推出量寬措施，並維持接近零利息甚至負利息，資金沒有太多代替品的選擇下，選擇流入商品市場，特別是黃金。

再者，中東地緣政治風險減弱，但在中美關係惡化下，資金對美元的信心減弱，加上避險需求持續，有機會帶動國際金價在今年底之前，挑戰每安士2,100美元甚至更高。

至於近期國際油價回升，受惠於油組減產、內地疫情較早緩和而恢復部分原油需求、以及美國活躍鑽油台數字下跌等因素。然而，在美國疫情仍然嚴重的影響下，未看到環球經濟可全面復甦，加上美國頁岩油公司可在油價處45美元以上開始錄盈利，估計紐約期油升至45美元水平將見頂。

國際金價以及銀價不斷創新高，周三現貨金價高見1,865.81美元，按日升1.3%；期金價格高見1,866.8美元，升1.24%。現貨銀價升破20美元關口後升勢銳利，高見22.83美元，升7.19%，並連升4天;期銀價格更高見23.19美元，升7.58%。國際油價周二衝高至42.40美元後回軟，按日跌0.38%，報41.80美元。

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