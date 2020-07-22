【瑞通推介】港交所輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐盟達成財政刺激協議，另美國國會正繼續討論新一輪財政刺激方案，道指隔晚收報26,840點，升159點或0.6%。受科技股帶動，

恒指周二(21日)以全日高位25,635點收市，升577點或2.3%。周三(22日)早段最多回落約150點，見25,500點以下水平，但其後倒升。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者預期港股急升過後將回軟。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

阿里巴巴持股33%的螞蟻集團周一(20日)宣布已開始在上海科創板和香港上市的工作，市場料螞蟻集團上市可釋放阿里價值，加上恒指公司下周一(27日)起推出恒生科技指數，帶動資金追捧新經濟股。阿里周二以近全日高位257元收市，大漲7.2%。周三早段回吐逾2%，力守250元水平。周二有超過1.4億元淨流入追買其好倉，為最多資金淨流入好淡倉的相關資產，淡倉同日亦有逾100萬元淨流入。

市場認為恒生科技指數的推出，有機會吸引更多內地科技股來港上市，繼而帶動港股成交，香港交易所周二飆9.8%，以歷史高位380元收市，同時是表現最佳藍籌。該股周三早段高位整固，一度跌穿375元，其後隨大市回升，曾重返380元關口之上，再創新高。周二分別有超過3,700萬和1,000萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米他團非執行董事劉芹上周沽售逾1,200萬股小米股份。ATMX中，小米周二升勢最為落後，雖然盤中曾漲6.4%至16.84元，收市升幅回順至不足半成，報16.6元。周三早段跌約1%，回試16.4元水平。周二有逾210萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

上周發盈警的安踏體育，消化一輪沽壓後很快收復70元關，周二再隨市收升2.6%於72.35元，盤中一度重上約73.15元的10天線。股份周三早段回升，曾高見74元。周二有逾2億元北水淨買入安踏。輪證資金流方面，周二有不足5萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

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