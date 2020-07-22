【全球攬炒】超級豪宅銷售大降　香港狠挫六成

財經媒體彭博報道，據萊坊資料顯示，由於新冠肺炎病毒大流行導致各國施行封鎖措施，交易中斷，全球超級豪宅銷售大降。上半年，美國紐約最昂貴住宅的銷售下降了70%，在世界上房價最高城市中跌幅最大。

萊坊指出，紐約僅有41處物業的售價達到或超過1,000萬美元(約7,800萬港元)，低於一年前的137處。英國倫敦和香港分別下跌了68%和61%，新加坡亦略有下降。澳洲悉尼銷量則逆市錄得增長。

儘管全球豪宅交易量下降，但交易價值整體有所上升。萊坊指，今年3至6月期間，全球超級豪宅的平均交易價值由去年同期的1,800萬美元增至2,070萬美元。倫敦的增幅最大，平均交易價值為3,800萬美元，在全球排名中也名列前茅。

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