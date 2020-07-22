經濟學人智庫：G20國家應對人口高齡化挑戰大

根據《經濟學人》智庫的最新研究，在二十國集團(G20)國家或地區中，為人口高齡化的需求做準備上，澳洲的準備較充足，總得分全球第二，而日本及南韓亦處於全球平均水平之上。

世界衞生組織在2018年預測，到2020年，年齡在60歲以上的人口將超過5歲以下的兒童。經濟學人智庫發表的研究報告認為，這項預測是正確的，人口正在老化，在提供健康和社會服務方面上帶來了挑戰。

經濟學人智庫發表「縮放健康的高齡化、包容性環境和今日金融安全(簡稱SHIFT)指數，該指數是圍繞高齡化社會的基準分析。研究發現，美國、澳洲、加拿大和南韓在指數中排名最高，得分皆在70分(滿分100分)之上。

不過，在老年人口貧窮率中，南韓的情況最差，66歲以上人口的貧窮率高達43.8%，較人口總貧窮率高出26.4個百分點。(見附表)

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