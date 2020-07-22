【高盛推介】石油股炒上　留意中海油認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：石油股周三(22日)早段異動急漲，當中周二(21日)升約0.6%的中國海洋石油，高開約1.7%後升幅擴大，高見9.08港元，跑贏大市。

有報道引述消息指，內地三大油公司就轉移管道資產至國家油氣管網公司，已委聘投行作諮詢顧問，及市場憧憬內地加快管道資產重組。並有券商料中海今年上半年可維持盈利達97億元人民幣。及指若中海油進一步下降桶油成本，將可帶動股價短期跑贏大市。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約450萬元。

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