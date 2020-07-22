科創板開板一周年！上市公司共133家 累計募資2061億人幣
2020年07月22日 12:59
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今日(22日)為上海科創板開板一周年，彭博數據顯示，截至周二(21日)科創板共133家公司交易，累計募資約2,061億元人民幣（下同），佔同期A股總募資額的一半。其中上周上市的中芯國際(688981.SH)創下A股2010年以來最大一單IPO，還有華潤微電子(688396.SH)、金山辦公(688111.SH)等亦已在科創板上市，未來還有康希諾、京東數字科技亦有望登陸。
今年以來，科創板日均成交額約為230億元人民幣，較去年日均水平高出逾九成。
深圳雲能基金副總經理余英棟指，未來科創板、創業板和新三板改革，都將為國家在戰略新型產業提供更好的直接融資環境，推動這些行業進一步發展，特別是在內有疫情，外有中美貿易摩擦的情況下，意義會顯得更加重要。
重陽投資總裁王慶則認為，科創板好於預期，沒有價格上的大幅波動及引起市場動盪，註冊制實施效果也不錯，由此積累改革經驗，現在註冊制往創業板推進。他直言，這可能是科創板給中國資本市場制度變化帶來的最大貢獻。
從股價表現來看，科創板公司首月漲幅平均在130%，滬硅產業(688126.SH)以首月超過500%的漲幅居於首位；同期上市的其他A股公司首月漲幅為184%。科創板股票當前估值偏高，平均市盈率高達117倍，明顯高於滬綜指當前市盈率17倍和創業板指的88倍。
首批上市的25隻科創板股票將在本周迎來集中解禁，成為科創板短期走勢的不確定因素。招商證券在6月底的報告中指出，7月科創板解禁規模為1,869億元，佔全部A股解禁規模的40%。解禁市值最高包括中微公司(688012.SH)、瀾起科技(688008.SH)、虹軟科技(688088.SH)等。
上市以來漲幅超過600%的中微公司公告稱，本次限售股上市流通數量佔公司股份總數的比例為36%，申請解除限售股份的股東數為18名。瀾起科技、虹軟科技也分別有佔公司總股本30%和55%的限售股解禁。
另方面，上海證券交易所將於7月23日發布科創板50成分指數實時行情，該指數由市值大、流動性佳的50隻證券組成，以2019年12月31日為基日，以1,000點為基點。據證監會網站，目前已有華夏基金、華泰柏瑞基金、易方達基金和工銀瑞信的四隻跟蹤科創板50成分指數的買賣所交易基金(ETF)及其聯接基金上報。
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