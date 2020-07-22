科創板開板一周年！上市公司共133家　累計募資2061億人幣

今年以來，科創板日均成交額約為230億元人民幣，較去年日均水平高出逾九成。

深圳雲能基金副總經理余英棟指，未來科創板、創業板和新三板改革，都將為國家在戰略新型產業提供更好的直接融資環境，推動這些行業進一步發展，特別是在內有疫情，外有中美貿易摩擦的情況下，意義會顯得更加重要。

重陽投資總裁王慶則認為，科創板好於預期，沒有價格上的大幅波動及引起市場動盪，註冊制實施效果也不錯，由此積累改革經驗，現在註冊制往創業板推進。他直言，這可能是科創板給中國資本市場制度變化帶來的最大貢獻。

上市以來漲幅超過600%的中微公司公告稱，本次限售股上市流通數量佔公司股份總數的比例為36%，申請解除限售股份的股東數為18名。瀾起科技、虹軟科技也分別有佔公司總股本30%和55%的限售股解禁。

另方面，上海證券交易所將於7月23日發布科創板50成分指數實時行情，該指數由市值大、流動性佳的50隻證券組成，以2019年12月31日為基日，以1,000點為基點。據證監會網站，目前已有華夏基金、華泰柏瑞基金、易方達基金和工銀瑞信的四隻跟蹤科創板50成分指數的買賣所交易基金(ETF)及其聯接基金上報。

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