人民幣速遞：分析料第三季或升破6.9阻力位

歐盟達成刺激方案共識，風險胃納改善導致美匯指數回軟，周三(22日)人民幣匯價顯著上漲，在岸人民幣(CNY)最新報6.9725兌每美元，按日升211點子，創逾4個月新高，離岸人民幣(CNH)則報6.9705，每百港元兌89.9元人民幣。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒指出，若美匯指數繼續轉弱，且海外資金持續追逐中國資產，人民幣或於第三季升破6.9的阻力位。他估計，於11月美國大選之前，中美之間關稅不會升級。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則指，深港通和滬港通持續錄得資金淨流出，限制人民幣升幅。人民幣指數本周以來有所回落，亦反映出人民幣表現落後於一籃子貨幣，料短期内人民幣或繼續跟隨大勢波動，下一個阻力位為6.95。

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