異動股：受惠同業高溢價售管道資產　昆侖能源股價飆逾一成

美銀證券發表報告表示，中石化冠德出售管道的交易，相當於預測今年市帳率1.43倍(相比於股本回報率7.7%)及預測2019年市盈率18.6倍，交易顯示國家石油天然氣管網集團會加快收購相關資產的計劃，會有利持有內地管道資產的上市公司，可獲市場提升估值。

中石化冠德股價一度飆至3.98元，現報3.68元，升3.3%，成交逾1.7億元。

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