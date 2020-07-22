異動股：受惠同業高溢價售管道資產 昆侖能源股價飆逾一成
2020年07月22日 13:12
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受惠同業中石化冠德(00934)向國家石油天然氣管網集團出售中石化榆濟管道100%股權，總代價為32.2億元人民幣，帶動身價水漲船高，昆倫能源股價今日(22日)做好，即市高位見6.35港元，現報6.26元，升12.5%，成交已逾6.6億元。
美銀證券發表報告表示，中石化冠德出售管道的交易，相當於預測今年市帳率1.43倍(相比於股本回報率7.7%)及預測2019年市盈率18.6倍，交易顯示國家石油天然氣管網集團會加快收購相關資產的計劃，會有利持有內地管道資產的上市公司，可獲市場提升估值。
中石化冠德股價一度飆至3.98元，現報3.68元，升3.3%，成交逾1.7億元。
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