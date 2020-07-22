新冠肺炎：內地住房租務疲弱　高樓價恐存在泡沫

新冠肺炎疫情爆發下，資金持續押注在內地樓市以求避險，帶動樓價走高。惟經濟下行及失業率攀升，租金持續承壓。外媒引述上海易居房地產研究院研究員王若辰指出，租金和樓價背離反映樓價存在一定程度的泡沫。雖然樓價依然上升，但他相信租賃市場方能更好衡量經濟現實狀況，及反映真實理性的住房需求。

據內地諸葛找房數據，6月內地大中城市平均住宅租金按年跌超過2%，為連續3個月下降。中國社會科學院數據顯示，6月份北京租金按月下降1.4%，深圳則跌3.2%。

傳統的租賃旺季面臨「不旺」的窘境，或因疫情致失業率上升，從而壓低收入及租金水平。報道引述北京一家房地產中介公司的經理指出，即使業主被迫降低租金，亦沒有足夠租戶承租。他估計，現時北京核心地段的房屋空置率約為一年前的三倍。

至於網上房地產中介平台貝殼找房一位高級分析師指出，疫情導致很多大學畢業生無法來到大城市，大城市裡的一些租戶亦因生活成本高和工作機會減少而返回老家。官方統計數據顯示，內地6月城鎮失業率為5.7%，按月回落0.2%，但當中20至24歲大專學歷以上失業率高達19.3%，創歷年6月的紀錄新高。

中國社會科學院財經戰略研究院研究員鄒琳華表示，租房市場狀況是商品房市場的重要基本面，一二線城市住房租金水平如果繼續下滑，將帶動下半年住房銷售市場轉冷。

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