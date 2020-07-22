中美金融戰：社科院料美國通過SWIFT制裁中港可能極小

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵撰文於《財經》雜誌指，美國通過環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)對香港、內地進行金融制裁的可能性極小，但對單個金融機構來說，局部、中等程度的精準制裁完全是有可能的，相關可能性正在上升。

徐認為，除非美國政府嚴重發瘋，否則香港及內地被踢出SWIFT的可能性極小，惟現在美國政府也基本接近瘋狂，所以要對最糟糕的情況有所準備、要有理論研究和金融政策上的準備。

他指，目前尚不具備中美全面脫鈎的現實條件，從伊朗受制裁的過程來看，他指，冷戰及熱戰的前提，第一步是雙邊經濟脫鈎、第二步雙邊金融脫鈎。目前中國與美國、歐盟的經貿、金融聯繫仍極為緊密，他認為需要保持這種聯繫。

對於單個金融機構而言，徐認為，局部、中等程度的精準制裁完全有可能且可能性正在上升，中國金融機構應在美國法律框架內，積極維護自身利益。

他建議，應抓住美元轉弱的有利時機，推動人民幣匯率形成機制，向充分的彈性匯率制轉變，同時完善人民幣外匯市場的風險對沖工具及流動性。在貿易和投資領域，應爭取更多使用人民幣計價和結算，並完善熊貓債的基礎設施建設，推動境外和多邊金融機構在內地發行人民幣債券。

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