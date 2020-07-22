帝御．金灣首批單位平均呎價逾1.35萬　入場費三球有找！

屯門新盤市場爆發搶客激戰，短短一周區內兩大項目連環公布開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，首張價單推出123個單位，屬抗疫價，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578港元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元，全數折實售價低於660萬元。

他指出，項目有機會本周末起開放示範單位及開始收票，並短期加推單位，料涉及約10%，有機會本月內或下月初開售。對於同區另一同新盤亦將開售，他認為，更多樓盤推出可吸引市場注意力，希望大家均可以受惠。

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