帝御．金灣首批單位平均呎價逾1.35萬 入場費三球有找！
2020年07月22日 15:27
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林達民
屯門新盤市場爆發搶客激戰，短短一周區內兩大項目連環公布開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，首張價單推出123個單位，屬抗疫價，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578港元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元，全數折實售價低於660萬元。
他指出，項目有機會本周末起開放示範單位及開始收票，並短期加推單位，料涉及約10%，有機會本月內或下月初開售。對於同區另一同新盤亦將開售，他認為，更多樓盤推出可吸引市場注意力，希望大家均可以受惠。
資料顯示，新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，上周率先公布首張價單推出88伙，扣除最高22%折扣優惠後，折實平均呎價17,377元，開放式戶折實售價由468.88萬元起，全數單位可承做高成數樓按，日前加推50伙的價單，折實平均呎價17,992元。項目已落實於本周六起開售首批108伙，本周五下午一時截止接受認購登記。
至於永泰地產(00369)區內OMA by the Sea，於今年5月公布以折實平均呎價12,548元推出首張價單，最低呎價僅約9,983元起，入場費388.1萬元。
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