疫情來襲！調查指每百名高級行政人員 一人曾有幻覺

香港新冠肺炎疫情嚴峻，有調查指近九成香港高級行政人員於疫情期間，有身體及精神健康壓力，惟少於一成曾經尋求專業支援，每100名香港高級行政人員中，就有一個曾經產生幻覺。即使經濟前景不明朗，每4名香港高級行政人員及每2名內地高級行政人員之中，就有1位已計劃增加整體私人醫療保險支出。

保柏環球於今年5至7月期間，訪問500名香港及1,031名內地各行各業的高級行政人員。調查發現，高級行政人員低估疫症對身體及精神健康構成的影響和壓力，只有少於9%曾經尋求專業支援。

大多數香港及內地高級行政人員均承認，曾感受到明顯的身體及精神健康壓力。當中有32%的香港及40.2%的內地受訪者更表示，他們在疫症期間，曾經患上至少3種甚至更多不同種類的身體及精神健康病徵，包括情緒波動、精神疲憊及感覺生活乏味。

較驚訝的是，分別有22%及16%的香港及中國內地高級行政人員表示，他們曾經歷過精神倦怠或疲憊不堪。而每100名香港高級行政人員就有一個曾經產生幻覺，而內地的高級行政人員則有1.2%。

縱使面對不同程度的健康問題，只有8.4%的香港高級行政人員及8.7%的高級內地行政人員曾因此而尋求專業醫療支援，36.2%的香港受訪者及27.4%的內地受訪者只選擇嘗試如常生活。

根據研究結果顯示，逾五成的香港高級行政人員對未來經濟前景表示憂慮，而近四成的內地高級行政人員更相信，全球經濟將會步入衰退。面對疫症爆發，內地行政人員對於「個人財務穩定」及「事業發展和工作保障」相對憂慮；而香港行政人員對此憂慮則比較低，分別為32%及25.2%。

中港兩地的高級行政人員對於自資供款的醫療保險計劃都擁有同樣期望，包括專為疫症而設的醫療保障、危疫保障、住院及手術費用以及預防保健護理的保障。然而，香港受訪者會傾向於尋找國際性的醫療協助及覆蓋全球各地的保障，至於內地的受訪者則期望得到有更高索償限額及更全面的保障。研究結果亦顯示，受訪者對虛擬醫生問診保障及精神健康支援的需求有增加趨勢。

縱使中港兩地高級行政人員的憂慮存在差異，結果依然顯示，兩地對醫療保險的需求及相關的整體支出將會增加。即使超過70%的受訪高級行政人員已有購買醫療保險，73%的香港受訪者及78%的內地受訪者均表示，將會在一年內考慮為自己及家人購買額外的私人醫療保險。

每兩名內地行政人員之中，就有一位已計劃增加整體私人醫療保險支出，至於香港的行政人員則較傾向於保守，62%會選擇維持現有支出，僅28%打算增加支出。

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