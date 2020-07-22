美國驅逐中國領館人員　人民幣兑每美元應聲挫穿7算

美國突然要求中國關閉總領館，導致兩國關係再趨緊張，市場避險情緒隨之飆升，人民幣匯價午後掉頭回軟，在岸人民幣收跌123點子，報7.0059兌每美元，創下一周低位；離岸人民幣曾低見7.0159。

港股期指夜市開市後未反彈，一度插穿25,000點大關，低見24,967點，低水90點。美股道指期貨現跌140點。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，中美局勢緊張對環球投資市場不利，料市場避險情緒短期內將會持續，由於美匯指數技術上已超賣，展望美匯反彈將進一步利淡人民幣，料人民幣跌至7.05左右才有支持。

疫情下中美均希望振興經濟，李氏認為，兩國會仔細衡量衝突升級對經貿層面的打擊，惟坦言外交事態充滿不確定性。若最後相安無事，料內地官方將穩定人民幣於「七算」左右，因人民幣過分強勢，除不利內地出口外，亦有機會惹來匯率操縱標籤。

另有分析人士認為，投資者需關注中國後續的措施，在美元偏弱背景下，人民幣仍可能在事件平息後轉強。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，美國的突然舉動促使市場了結人民幣好倉，市場將繼續評估兩國後續可能採取的行動。

美國要求中國在72小時內關閉休斯頓總領館，中國外交部表示，此次美方單方面限時關閉休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動；中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

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