【全球攬炒】南韓166萬人畢業即失業 史上最慘

外國傳媒引述最新數據顯示，南韓正面臨史上最嚴重失業危機，以今年5月為基準，共有166萬畢業生找不到工作，「畢業即失業」。

根據南韓官方數據，在從學校畢業(包括中途退學)的15至29歲青年中，166萬人未能就業，創2007年有統計以來最高紀錄，且佔整體478.7萬畢業生的35%，更較去年5月大增12萬人，亦創2007年有統計以來最高。

調查又顯示，失業時間在1年以下的佔57.5%；失業1至2年佔16.9%；超過3年的則為16.8%。