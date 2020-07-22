【全球攬炒】南韓166萬人畢業即失業 史上最慘
2020年07月22日 16:10
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒引述最新數據顯示，南韓正面臨史上最嚴重失業危機，以今年5月為基準，共有166萬畢業生找不到工作，「畢業即失業」。
根據南韓官方數據，在從學校畢業(包括中途退學)的15至29歲青年中，166萬人未能就業，創2007年有統計以來最高紀錄，且佔整體478.7萬畢業生的35%，更較去年5月大增12萬人，亦創2007年有統計以來最高。
調查又顯示，失業時間在1年以下的佔57.5%；失業1至2年佔16.9%；超過3年的則為16.8%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！