【市後重點睇】人民幣急回落　金價衝上1865美元

美匯指數報95.24，離岸人民幣(CNH)兌美元由日內高位6.9643，跌至7.0091。港匯見7.7511，美元兌日圓處106.9，歐元報1.1523，英鎊跌至1.2674。金價升至1,865美元。道指期貨跌54點。

●市後關注點

-22:00 美國6月二手樓銷售

●亞洲股市：日股收跌132點，澳股挫1.3%。

●人民幣速遞：分析料第三季或升破6.9阻力位。

●中國經濟：上半年移動互聯網累計流量增長34.5%。

●科創板開板一周年！上市公司共133家，累計募資2061億人幣。

●傳海港城向商戶提供租金優惠，惟需延長租約至少18個月。

●經濟學人智庫：G20國家應對人口高齡化挑戰大。

●【全球攬炒】

-超級豪宅銷售大降，香港狠挫六成。

-美元或結束十年升勢，跌勢已成？

-渣打：美元未來12個月或跌7%。

-上半年美國企業申請破產保護激增26%。

-日本7月製造業PMI報42.6，連續15個月收縮。

-穆迪：美國刺激經濟資金至少需要11萬億元。

●【又轉口風】特朗普：美疫情可能轉差，願與中國合研疫苗。

●【大行觀點】花旗：美元貶值，貴金屬價格展升勢。

●上半年美國企業申請破產保護激增26%。

●【全球經貿戰】

-拓新股市場，美星聯手抗中港？

-印度政府擬限制7中資企業參與當地經濟。

●中美金融戰：社科院料美國通過SWIFT制裁中港可能極小。

●飛利浦擬出售家電部門予中資，作價料達312億元。

●新冠肺炎：南韓經濟勢陷衰退，分析料下半年反彈。

●中國經濟：上半年25省有14個GDP增速轉正，廣東稱冠。

●金銀價爆升：

-王良享看好金價年底上試每安士2,100美元。

-盧楚仁指金礦股較值追。

●港元拆息︰1個月期連跌9日，續創近4年低。

●疫情來襲！調查指每百名高級行政人員，一人曾有幻覺。

●帝御．金灣首批單位平均呎價逾1.35萬，折實入場費介乎約291.2萬至656.3萬元。