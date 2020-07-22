德勤又退出核數師職務　逾7個月涉69家

凱華表示，德勤已提出辭任其及6間香港附屬公司之核數師職務，由7月16日開始生效。德勤聲稱自2019年6月起，已暫停現場審計工作，此後無法就截至2019年3月31日止年度的綜合財務報表展開現場審計工作。鑑於上述理由及凱華於今年6月18日所發出關於委任清盤人的公告，德勤決定提出呈辭。

公司現正物色適當的核數師以填補因德勤辭任而造成的臨時空缺。