德勤又退出核數師職務 逾7個月涉69家
2020年07月22日 16:34
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及周三(22日)公布的凱華集團(00275)，德勤過去逾7個月已辭任及退任69家香港上市公司核數師職務。
凱華表示，德勤已提出辭任其及6間香港附屬公司之核數師職務，由7月16日開始生效。德勤聲稱自2019年6月起，已暫停現場審計工作，此後無法就截至2019年3月31日止年度的綜合財務報表展開現場審計工作。鑑於上述理由及凱華於今年6月18日所發出關於委任清盤人的公告，德勤決定提出呈辭。
公司現正物色適當的核數師以填補因德勤辭任而造成的臨時空缺。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少69家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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