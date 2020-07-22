SPROCOMM INTE發盈警

集團表示，預期純利下降主要是由於為防止新型冠狀病毒散播，多國採取封關及保持社交距離的措施。有關措施窒礙集團的供應鏈物流及生產計劃，大幅降低產能，以致延遲向客戶交付產品。因此，預期集團今年上半年收入按年下降20至30%。