SPROCOMM INTE發盈警
2020年07月22日 16:34
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SPROCOMM INTEL(01401)發盈利警告，預期截至2020年6月30日止6個月純利將按年下降30至45%(不計及上市開支的影響)。
集團表示，預期純利下降主要是由於為防止新型冠狀病毒散播，多國採取封關及保持社交距離的措施。有關措施窒礙集團的供應鏈物流及生產計劃，大幅降低產能，以致延遲向客戶交付產品。因此，預期集團今年上半年收入按年下降20至30%。
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