大唐發電預告半年純利倍增

另外，集團截至2020年6月30日止半年度合併財務報表錄得歸屬於公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤與上年同期相比，將增加約4.43億到6.15億元，增幅39到55%。

集團業績預增主要受煤炭價格下降的影響，公司營業成本較去年同期大幅下降；受上期公司控股子公司破產清算計提減值損失的影響，本期非經營性損益按年大幅增加；及公司優化融資結構，本期權益性融資佔比較大，致使公司財務費用按年大幅下降。

該公司另宣布，根據公司初步統計，截至6月30日，公司及子公司累計完成發電量約1,216.393億千瓦時，按年下降約1.79%；累計完成上網電量約1,139.501億千瓦時，按年下降約2.48%。