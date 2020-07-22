【fb直播】港股尾市急插　要提高警覺？

港股周三(22日)走勢反覆，低開60點後，一度倒升，但中美關係緊張，有指中國駐休斯敦總領館被美方要求關閉，恒指尾市急插，收市大跌逾500點，險守25,000點，「ATMX」等新經濟股顯著回吐，投資者要有戒心？

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