【fb直播】港股尾市急插 要提高警覺？
2020年07月22日 16:36
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港股周三(22日)走勢反覆，低開60點後，一度倒升，但中美關係緊張，有指中國駐休斯敦總領館被美方要求關閉，恒指尾市急插，收市大跌逾500點，險守25,000點，「ATMX」等新經濟股顯著回吐，投資者要有戒心？
國際油價上升逾2%，至4個月高位，加上國家管網公司啟動向「三桶油」收購管道資產，估值有望重估，「三桶油」齊上；另外，中石化(00386)旗下的中石化冠德(00934)，向國家管網公司出售榆林-濟南天然氣管道，股價急升逾一成，油股仲有冇力再上？
歐盟達成協議推出7,500億歐元復甦基金，加上美國新一輪紓困方案有望7月底前通過，在全球貨幣寬鬆政策下，金價突破1,860美元關，再創9年高位，推動金礦股造好，中國黃金(2099)盤中升一成過外，ＦＬ二南方黃金(07299)彈逾3%，等回吐先再入市？
多隻物管股先後發盈喜，雅生活服務(03319)預期，截至今年6月底止，中期股東應佔利潤按年增長不低於35%，股價即市一度創上市新高，仲有邊隻同業揀得過？
富豪汽車指由於吉利汽車(00175)計劃回A，所以暫時擱置雙方合併談判，要點樣解讀？
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