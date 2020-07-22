中美金融戰：渣打指打擊香港聯匯制度「代價很大」

早前消息指美國曾考慮打擊香港聯繫匯率制度，以報復港區國安法在香港實施。渣打銀行中國宏觀戰略負責人Becky Liu認為，美國可以切實地打擊港元與美元掛鈎的制度，但代價將很高。

雖然報道指特朗普政府已經放棄這個念頭，但Liu表示，白宮可以用兩種方法達成其目的。

她表示，美國可以破壞香港外匯基金持有以美元計價資產的能力，但香港這個全球最大的儲備管理人持有美元資產能力受損，將嚴重損害美元作為國際儲備貨幣的角色。

其次，美國也可以削弱香港銀行獲得美元或者剝奪進行美元清算活動的能力。Liu認為，這會嚴重地損害國際金融市場，並可能引發國際金融危機。然而市場不排除特朗普政府可能限制某些銀行，特別是中資銀行獲得美元的能力。

隨着地緣政治風險不斷上升，Liu認為，港元已為「中國的美元」。她解釋，在美國實體名單上的公司希望避免直接的美元風險敞口，港元成為最好的選擇，而那些無法避免美元匯率風險的中國公司而言，港元已成為最佳的替代貨幣之一。

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