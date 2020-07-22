瑞銀警告：台灣及泰國恐被美列為匯率操縱國觀察名單

財經媒體彭博報道，瑞銀認為，泰國和台灣滿足了美國財政部列出的所有標準，可能會被列入匯率觀察名單。

一國列入觀察名單需要滿足以下三條標準中的兩條：與美國的貿易順差不低於200億美元；經常項目盈餘與國內生產總值(GDP)的比例不低於2%；一年中6個月持續單邊干預匯率的規模相當於該國GDP的2%。

瑞銀的分析顯示，1月份不在美國財政部名單上的台灣和泰國，現在已經滿足了所有3條標準。台灣於2017年從美國的觀察名單上移除。

該行指出，泰國和台灣的貿易順差突破了200億美元關口，達到了進入名單的標準，預計泰國會在即將發布的報告中首次被提及，台灣再次被提及的可能性不容忽視。

泰國央行行長Veerathai Santiprabhob於7月14日表示，不擔心即將發布的報告，因為泰國已向美國財政部解釋了其外匯政策。他說，泰銖兌美元是雙向波動的，實際上比去年有所貶值。他補充表示，央行只有在波動過度時才會干預，因為實施的是有管理的浮動匯率制度，而美國財政部理解這一點。

美國在上一份報告中取消了中國的匯率操縱國標籤，指出世界第二大經濟體做出了不讓人民幣貶值的「可執行承諾」。觀察名單中新加入了瑞士，保留了中國、日本、南韓、德國、意大利、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞和越南。

台灣央行行長楊金龍曾表示，如果美國維持標準不變，那麼台灣可能會出現在觀察名單上。他上個月表示，央行進場的準則就是資金大量且集中的進出之時，力求台幣匯率穩定。

瑞銀的報告發現，大約75%的央行都進行了「持續的匯率干預」。策略師們表示，在美國財政部監測其匯率的經濟體中，亞洲佔了大約60%。「儘管我們認為任何國家都不會被貼上匯率操縱國標籤，但該報告對外匯市場具有象徵意義，持續單邊干預意味着當局可能不得不側重於縮減經常項目盈餘或是結構改革，以避免中期受到意想不到的懲罰。」