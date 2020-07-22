集團表示，預期利潤下降主要歸因於新型肺炎病毒大流行，嚴重破壞了全球經濟活動，導致集團收入下降；集團上市後於截至6月30日止財政年度期間產生的合規費用增加而導致集團的行政開支增加；及於截至6月30日止財政年度的應收貿易帳款減值虧損撥備增加。