粵海置地發盈喜
2020年07月22日 16:53
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粵海置地(00124)發盈喜，剔除投資物業公允值變動及相關遞延稅項支出的影響後，預期集團截至2020年6月30日止6個月將錄得溢利不少於3億港元，而2019年同期則虧損約3,389萬元。
集團指，預期業績的主要因素包括粤海城項目西北部土地興建的物業已於6月完成竣工備案及開始交付物業予買家，導致收入及溢利較2019年同期大幅增加；因收入及銷售活動增加，銷售及市場推廣費用較2019年同期有所增加；及集團於2019年上半年錄得匯兌收益淨額約1,217萬元，匯兌收益淨額增加的主要原因是附屬公司結算了若干應付公司的人民幣貸款，於本回顧期內並無該項結算。
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