【缸湖俠客】鄧建初：大千世界小散戶　鱷魚蝨乸分杯羹

多年來魚缸內普遍有一種說法，就是外資把香港股票市場當作是提款機。由此可以想像，香港真的是遍地黃金，看誰有本事，就能夠在此分一杯羹。

在股票市場這個大千世界裏，弱肉強食，六親不認。用黑色幽默來演繹，是100個散戶養一個中戶，100個中戶養一個大戶，100個大戶養一個超級大戶。說到這裏，讀者定當感覺一盤冷水照頭淋。講真一句，如果在股票市場進行毫無章法的密集式短炒，同過大海進貢賭場並無分別。賭場賭錢、或者賭波賭馬等，是零和遊戲，一個贏了，對手就輸。股票卻不然，在某一個時段，持續上升趨勢中，音樂椅遊戲尚未停止時，買入者可以個個賺錢，這就是股票市場和其他賭博的最大分別。

大戶財雄勢大，而且有專業團隊做分析研究，資訊快人一步，當然比散戶有優勢。近年有不少電腦程式操盤出現，主要以短炒為主。其研究團隊日以繼夜在港美交易時段內，不斷更新及改變其軟件的操作模式及數值，壓力之大非外人所能想像。

談到電腦程式買賣盤，N年前初哥幸運地贏得一間機構舉辦的第一屆名家股票擂台賽冠軍，及同年公司內部比賽奪冠。於是公司想和我簽合同，由我去設計一套模式，電腦部編寫程式供我用，但軟件版權歸公司擁有，還不可以對外公開。令筆者感到最不放心的是，不經人手看過而自動落盤，恐怕遇着斬倉而不能及時處理，所以還是拒絕了。

初哥有兩位同行，因生意不多，惟有靠自己操盤炒賣，希望能幫補生計。可惜不懂分辨消息的真偽、不認識公司基本因素、又不會圖表分析，胡亂地跟風短線炒作，以致經常損手而回，真是賠了夫人又折兵。

初哥觀察多年，前線經紀炒賣犯的錯誤不少。我炒股30餘年，八七及九七股災均能避過。但於2001至2004年之間，受同行影響，炒得太大，當局者迷般度過了3年的黑暗歲月。幸得旁觀者清的一位同事好言相勸，令我如夢初醒，經過多年努力鑽研，終於重拾過往成功模式。

一件事情，重複做一萬小時可成為專家，付出的努力不會白費。大戶雖財雄勢大，然而散戶勝在轉身靈活。只要能夠洞悉走勢方向，做其鱷魚蝨乸，也是不錯選擇。如果炒作多年還不成功，初哥勸喻還是轉行找一份穩定收入的工作算了吧，以免望天打卦、虛度時日。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。