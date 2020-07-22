帝御．金灣開價：中原指售價具競爭力　首批料一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，屯門帝御‧金灣首批單位售價已反映疫潮因素，較同區一手貨尾有15%折讓，而首批折實售價全部低於660萬元，此類價錢新盤向來最熱銷，加上最低入場價更於300萬元，屬近期新盤罕見。即使二手市場，根據公司網上放盤統計，現時全港低於300萬元的私樓放盤只得18個，可見該項目極具競爭力，加上發展商提供高成數按揭，相信首批單位可一Q清枱。

他預計，7月份一手市場由貨尾主導，至今錄逾900宗成交，成績算不俗，料全月一手成交約1,200宗，較原先預計減少。而疫情下睇樓量大減，公司營業額已下跌三成。