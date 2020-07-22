思摩爾國際獲納恒生綜合指數 下周一起生效
2020年07月22日 17:15
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恒指公司公布，由於思摩爾國際控股有限公司(06969)符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成分股將於周五(24日)收市後有下列變動，並於下周一(27日)起生效。
思摩爾國際將被納入恒生綜合指數(恒生綜合行業指數-非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數)、恒生消費品製造及服務業指數及恒生港股通新經濟指數。
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