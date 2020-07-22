【北水追蹤】美團騰訊有追捧 中芯三生製藥捱沽
2020年07月22日 17:37
東網電視更多新聞短片
港股通(22日)成交額約303.19億元，淨流入金額約42.74億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為美團點評(03690)及騰訊控股(00700)，分別錄得淨流入12.89億及8.08億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為中芯國際(00981)及三生製藥(01530)，錄得淨流出6.04億及1.01億元。(見附表)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！